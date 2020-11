Pirlo: «Dobbiamo crescere, capire i momenti della partita. Un po’ manchiamo di personalità»

Dopo Benevento-Juve 1-1: «Ronaldo creava dipendenza anche al Real Madrid. Non è la prima volta che prendiamo gol nei finali di tempo»

Pirlo dopo Benevento-Juventus 1-1:

«Avevamo gestito bene il primo tempo, potevamo anche chiuderla, non riusciamo ancora a capire i momenti della partita. Abbiamo voluto giocare veloce il calcio d’angolo quando invece dovevamo far finire il tempo. Non è il primo gol che prendiamo allo scadere, dobbiamo crescere, i momenti delle partite non sono tutti uguali. Nel finale c’è stato nervosismo quando invece occorreva lucidità. Quando ci mancano giocatori di esperienza e personalità, facciamo fatica. Lo abbiamo dimostrato stasera.

«Ronaldo. Già mercoledì in Champions aveva avuto un problemino. Aveva giocato anche con le Nazionali. Sicuramente è un valore aggiunto, anche se nelle partite non c’è dobbiamo fare la nostra partita. Era stanco, ha bisogno di riposare come gli altri. Capita quando giochi partite ravvicinate. Ci serve un altro attaccante? Ora non si può prendere nessuno.

«Cerchiamo di giocare con due esterni. E fare l’uno contro uno. Quando si sporcano le partite, non riusciamo a vincere. Devi avere la forza di chiudere le partite. Un po’ manchiamo di personalità

«Ronaldo crea dipendenza ovunque, anche al Real Madrid. È un catalizzatore di azioni, di gol. Quando hai un giocatore così forte, lo sviluppo si basa su di lui.

«Kulusevski è un giocatore giovane. Va gestito. Il peso della pallone è diverso alla Juventus e alla Parma. Sappiamo quello che ci può dare, puntiamo molto su di lui».

«Queste pressioni mi piacciono, è il lavoro che ho scelto»