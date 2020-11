Piove sul Napoli: Bakayoko ha la febbre alta, Hysaj è positivo e Osimhen si è infortunato

Cresce la preoccupazione in vista del Milan. Il centrocampista non dovrebbe avere il Covid. Senza lui e Osimhen, si potrebbe tornare al 4-3-3

Preoccupazione in casa Napoli in vista della partita di domenica sera al San Paolo contro il Milan. Non arrivano buone notizie. Di Osimhen già sappiamo. Si è lussato la spalla in Nazionale anche se non è ancora rientrato. Potrebbe saltare il Milan, il Rijeka e forse anche la Roma. Hysaj è positivo al coronavirus e poi c’è anche Bakayoko che ha la febbre alta ma non dovrebbe trattarsi di Covid.

Quella del centrocampista rischia di essere un’assenza pesante in vista della sfida alla capolista. Anche se mancano ancora cinque giorni al match. C’è tutto il tempo per recuperare. Per ora, il centrocampista francese è a casa isolato, anche se oggi i tamponi hanno dato tutti esito negativo. Se non dovesse farcela, giocherebbe Demme. Va anche valutato, alla luce dell’assenza di Osimhen, se sia il caso di riproporre il 4-2-3-1 oppure optare per il ritorno al 4-3-3.