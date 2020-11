Pioli: “Siamo all’inizio del percorso, i complimenti non ci distraggono”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato così la partita col Lille di Europa League in conferenza stampa.

Questi risultati vogliono dire che stiamo lavorando bene, ma siamo solo all’inizio del percorso e serve coraggio di crescere. Penso sempre positivo e credo nei miei ragazzi, vogliamo sempre vincere e comandare le gare essendo propositivi.

Siamo giovani, ma anche maturi per come stiamo in campo. In questo periodo sapevamo di avere tante gare e domani sarà importante, il Lille è forte ma noi siamo concentrati sulla strada da seguire. Farò delle rotazioni perché ci servono energie e freschezza sia mentale che fisica. Possiamo migliorare dal punto di vista tecnico e nelle scelte negli ultimi metri di campo.

Stiamo facendo bene l’attacco alla profondità, ma bisogna essere più precisi e cinici. I complimenti non ci distraggono, la nostra forza è sempre stata l’equilibrio. Sappiamo di poter ancora migliorare molto, non abbiamo vinto niente. Diaz e Dalot? Siamo soddisfatti, hanno qualità e sono subito stati pronti.