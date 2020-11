Pioli: “Ibra è un campione, è fondamentale per la nostra crescita”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato così la vittoria sull’Udinese, intervistato da Dazn.

I miei ragazzi sono stati ancora una volta molto forti. La partita era difficile e piena di insidie. L’Udinese ripartiva molto bene. Sono soddisfatto. Non eravamo nella nostra giornata migliore e abbiamo vinto. Siamo stati premiati. Sono contento delle prestazioni di Diaz, Tonali, Dalot e di tutti i ragazzi chiamati in casa. Siamo solamente all’inizio. Non abbiamo fatto ancora niente.

Tonali? Si sta inserendo molto bene. È un giocatore intelligente e ha tutto. Deve avere un po’ più di intensità mentale. Ma sono molto contento, è un ragazzo fantastico. Dobbiamo pensare di andare più avanti possibile in Europa League e migliorare il sesto posto in campionato dell’anno scorso. Ibra è un campione ed è stato fondamentale nella crescita della squadra.