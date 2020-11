Petagna: “Era la prima volta con Mertens, è stato bello. C’è sempre da migliorare”

A Sky: “I tre punti sono fondamentali per la classifica. La prima l’avevamo persa ed era importante vincere. E’ stata una partita difficile. Siamo molto contenti, ci dà fiducia per domenica”.

Andrea Petagna ai microfoni di Sky Sport.

Quanto ti è mancato il gol?

“Ci tenevo tanto, partivo dall’inizio e avevo tanto tempo in campo per segnare. Sono contento per la vittoria, era una partita difficile contro una squadra che si difende bene, era un campo complicato. Sono tre punti importanti”.

Come ti sei trovato a giocare con Mertens?

“Gioco in una squadra formata da grandi campioni, era la prima volta con Mertens, è stato bello. C’è sempre da migliorare ma con il lavoro verranno fuori i risultati e partite migliori”

Quanto sono importanti questi tre punti?

“Sono fondamentali per la classifica. La prima l’avevamo persa ed era importante vincere. E’ stata una partita difficile. Siamo molto contenti, ci dà fiducia per domenica”.