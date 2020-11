«Osimhen starà fuori qualche settimana. Lo ha detto lo staff medico della Nigeria»

A Radio Marte è intervenuto Oma Akatugba giornalista e amico di Osimhen. Ha detto che l’attaccante del Napoli dovrebber star fermo qualche settimana per una lussazione alla spalla.

Se fosse vero, salterebbe anche la Roma. Il giornalista ha parlato anche della percezione che si ha in Nigeria del rendimento di Osimhen nel Napoli.

L’opinione pubblica in Nigeria è molto divisa. Molti sono soddisfatti, anche perché gioca in una squadra forte come il Napoli che non è abituato a giocare con una punta come lui e quindi non ha un gioco ideale per lui. C’è anche chi sostiene che debba fare di più.