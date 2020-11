Nessuna sufficienza in pagella per Osimhen: “Spreca le occasioni”

Per La Gazzetta dello Sport e il Corriera della Sera la prova è da 5,5 mentre per il Corriere dello Sport è addirittura da 5

Nessun quotidiano ha promosso la prestazione di Victor Osimhen contro il Sassuolo, colpevole per la critica di non aver concretizzato le occasioni che gli sono capitate. Per La Gazzetta dello Sport è da 5,5: “Due ottime occasioni nel primo tempo, sprecate“. Lo stesso voto gli è stato assegnato anche dal Corriere della Sera.

Più duro, invece, il Corriere dello Sport che gli assegna un 5. “Consigli gli regala l’1-0 e lui spreca a porta spalancata: magari era freddo. E alla mezzora spara alto dopo una galoppata da purosangue. Moto perpetuo, sì, ma la mira non è ancora da attaccante spietato” è la motivazione al voto.