Nell’11 ideale di France Football per la Nations League c’è anche Insigne

Una squadra tipo schierata con il 3-4-1-2. Oltre al capitano del Napoli, per l’Italia, c’è anche Locatelli. Nell’11 anche Pandev

France Football stila l’undici ideale di Nations League delle sfide disputate tra giovedì e domenica. Una squadra tipo, disposta in campo con il 3-4-1-2, in cui comprende Manuel Locatelli e Lorenzo Insigne, due giocatori dell’Italia. E anche Goran Pandev, per la Macedonia.

Eccolo di seguito

Portiere: Sommer (Svizzera)

Difensori: McTominay (Scozia), Alderweireld (Belgio), Varane (Francia)

Centrocampisti: Goretzka (Germania), Kanté (Francia), Wijnaldum (Olanda), Locatelli (Italia)

Trequartista: Szoboszlai (Ungheria)

Attaccanti: Pandev (Macedonia del Nord), Insigne (Italia).