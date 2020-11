Napoli-Milan, i convocati di Gattuso, Osimhen out

L’elenco dei ventidue a disposizione del tecnico per il match di stasera al San Paolo. Il nigeriano non sarà neanche in panchina

Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita contro il Milan di questa sera (ore 20.45 al San Paolo). Ventidue gli uomini a disposizione di Gattuso per la sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Manca il nome di Osimhen. Il nigeriano non recupera.

Dirige il match l’arbitro Valeri di Roma.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente.