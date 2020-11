“Messi al Barcellona impone il regime del terrore”

Eric Olhats, ex agente di Antoine Griezmann, ha rilasciato un’intervista a France Football in cui ha attaccato duramente Lionel Messi.

Messi è l’imperatore e non ha preso bene l’arrivo di Griezmann a Barcellona. Ha avuto un atteggiamento deplorevole e lo ha fatto star male. Mette il regime del terrore: o sei con lui o contro di lui. Antoine mi ha sempre detto di non avere problemi con Messi, ma mai il contrario. La scorsa stagione quando arrivò non gli passava il pallone o gli rivolgeva la parola. Ma Antoine andrà avanti, ama il calcio.