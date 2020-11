Mattino: rinnovo Gattuso, non ci sarà la penale. Subito un aumento di stipendio 

Ritocco immediato dell’ingaggio, che salirà a 2,2 milioni per la prossima stagione e a 2,4 nel 2022-23 (più bonus). Il tecnico sarebbe stato disposto anche ad una clausola più bassa. L’annuncio durante la sosta per le nazionali

Mancano solo gli ultimi dettagli per chiudere la pratica del rinnovo di Gattuso con il Napoli. Lo scrive il Mattino.

E’ l’unico punto su cui il tecnico è stato inamovibile.

“Sulle cifre, Gattuso ha lasciato a De Laurentiis il compito di stabilirle. Solo sulla questione della clausola non ha voluto sentir ragioni. Anche se c’era una disponibilità ad accettarne una bassa, proporzionale al nuovo stipendio “.

Il contratto sarà sottoscritto fino al 2021.

“La durata del nuovo contratto (altri due anni, De Laurentiis non ha inserito l’opzione per il rinnovo) e l’aspetto economico. Gattuso vedrà fin da questa stagione un ritocco dell’ingaggio (guadagna 1,4 milioni all’anno) e poi dalla prossima il suo stipendio dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,2 milioni di euro (dal 22/23 invece dovrebbe percepire una busta paga da 2,4 milioni). A cui poi aggiungere la parte variabile, legata al raggiungimento degli obiettivi. Certo, lo scudetto e le varie coppe. Ma soprattutto il piazzamento in Champions”.