Mattino: contro il Rijeka Elmas al posto di Insigne, in attacco Petagna

La gara di Europa League sarà l’occasione per un massiccio turnover, costi quel che costi. Zielinski giocherà trequartista. Ghoulam potrebbe esordire dal primo minuto

A Rino Gattuso proprio non è andato giù l’atteggiamento del Napoli contro il Milan, al San Paolo. Il tecnico ha affrontato la squadra nel post partita, nello spogliatoio e, di nuovo, ieri a Castel Volturno. Giovedì il Napoli incontrerà il Rijeka, in Europa League e Gattuso immagina un massiccio turnover per dare una scossa alla squadra. Il Mattino scrive:

“La gara con il Riejka sarà l’occasione per un massiccio turnover, costi quel che costi. Spazio a Petagna, Zielinski (giocherà trequartista molto probabilmente), Elmas (al posto di Insigne) e così via dicendo. E potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto di Ghoulam, perché è difficile poter ipotizzare per Mario Rui l’impiego per tre partite di seguito”.