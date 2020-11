Marca: Cristiano Ronaldo si sta riavvicinando al Real Madrid, che però non considera il suo ritorno

Il quotidiano spagnolo nota che il portoghese è molto più madridista nell’ultimo periodo. E circolano anche in Spagna le voci di una sua cessione

I complimenti pubblici via social per la vittoria sul Barcellona, la foto scattate con gli ex compagni del Real Madrid durante la pausa per le nazionali e la sua presenza al Clasico del 1° marzo scorso per Marca sono tutti indizi di un riavvicinamento di Cristiano Ronaldo al club spagnolo. A questo si deve anche aggiungere che, secondo la testata, la Juventus sarebbe disposta a cedere il portoghese per alleggerire il monte ingaggi, troppo alto vista la crisi provocata dalla pandemia.

Tuttavia, ci sono molti ostacoli per un possibile ritorno. Cristiano Ronaldo non troverebbe un sistema fiscale comodo come quello italiano, che gli permette di pagare un’aliquota forfettaria di 100 mila euro per i redditi generati all’estero. Al tempo stesso, il Real Madrid non potrebbe permettersi al momento un ingaggio così alto, oltre al fatto che in dirigenza si dubita sulla bontà della scelta.