Maradona è la prima pagina del mondo (LE FOTO)

La morte di Diego è l’apertura di tutti i più grandi quotidiani del mondo. A sfogliarle una dietro l’altro fa uno strano effetto cartone animato

Forse appena il New York Times lascia la morte di Maradona in taglio basso, e qualche giornale economico. Per il resto Diego Armando Maradona è l’apertura a tutta pagina di tutti i più grandi quotidiani del mondo. A sfogliarle una dietro l’altro fa uno strano effetto cartone animato, Maradona è come se si muovesse nella sua stessa storia, in un susseguirsi di immagini iconiche che prendono movimento.