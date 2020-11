Lite Lotito-Peruzzi: al presidente non è piaciuta la gestione del caso Luis Alberto

Lo scrive La Gazzetta dello Sport: Lotito si aspettava scuse più sentite e ha reputato insufficiente la mediazione di Peruzzi. Che ora minaccia le dimissioni

Il caso Luis Alberto, nella Lazio, di per sé è risolto: il giocatore è regolarmente sceso in campo a Crotone, anche con la fascia di capitano sul braccio per una parte della gara. Eppure, però, gli strascichi si avvertono ancora in casa Lazio e a farne le spese potrebbe essere Peruzzi. Il club manager è stata una delle figure decisive nella mediazione col presidente, che però – come scrive La Gazzetta dello Sport – si aspettava scuse più sentite da parte di Luis Alberto e non una semplice ammissione di responsabilità.

Ci sarebbe stata una lite accesa tra i due, con Peruzzi che avrebbe confidato alle persone più strette di ragionare anche sulle dimissioni. L’ex portiere è un dirigente biancoceleste dal 2016.