Libero: un altro assist del Covid per la Juve

L’assenza di Immobile, Leiva e Strakosha sono sicuramente un vantaggio per i bianconeri che hanno già vinto a tavolino contro il Napoli sempre per questioni legate al covid

Juve, altro assist dal Covid

Titola oggi Libero a proposito della big sfida tra i bianconeri e la Lazio di Inzaghi

Dopo la vittoria a tavolino sul Napoli, arrivata in un momento di difficoltà, i bianconeri oggi affrontano la squadra di Inzaghi priva di Immobile, Leiva e Strakosha, esclusi dai convocati dopo il caso tamponi.

È un dato di fatto che al momento la Juve abbia vinto la sfida contro il Napoli per un 3-0 decretato a tavolino dal giudice sportivo perché la formazione di Gattuso non è potuta partire per Torino dovendo stare in quarantena per Zielinski ed Elmas positivi.

Oggi Pirlo affronterà la Lazio senza tre dei suoi campioni

Qui non scriveremo “il Covid avvantaggia la Juve” perché perdere Ronaldo per 19 giorni, come è successo, è stato tutto tranne che un vantaggio. Piuttosto, se ci sono responsabilità sono anzi da ricercare dalla parte degli avversari, vedi il caos Lazio, vedi i motivi che hanno impedito al Napoli di andare a Torino il 4 ottobre