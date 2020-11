Le dimostrazioni d’amore dei napoletani per Diego saranno conservate al San Paolo

Su Twitter Carlo Alvino annuncia la decisione del Comune di Napoli di riporre tutto ciò che i tifosi azzurri hanno portato in pellegrinaggio a Fuorigrotta all’interno dello stadio

Sciarpe, striscioni, foto. I tifosi napoletani hanno iniziato due giorni fa un lungo e continuo pellegrinaggio al San Paolo per celebrare la scomparsa di Diego Armando Maradona. Tutte queste manifestazioni di affetto, che hanno tappezzato l’impianto di Fuorigrotta e continuano ad essere depositate di fronte all’altare comune del dolore per Diego, saranno conservate all’interno dello stadio, che tra pochi giorni sarà intitolato al Pibe de Oro. A confermarlo è Carlo Alvino su Twitter, che riporta l’annuncio del Comune di Napoli in tal senso. A chiederlo erano stati in tanti, sui social, anche in considerazione delle avverse condizioni meteo previste per domani, che avrebbero spazzato via tutto.

Il @ComuneNapoli fa sapere di aver individuato e attrezzato un grande locale all’interno dello stadio Diego Armando Maradona per conservare tutte le dimostrazioni di amore che tantissima gente ha deposto all’esterno della Curva. pic.twitter.com/E04P7eo702 — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 28, 2020