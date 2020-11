L’agente di Osimhen: “Sta facendo le cure dovute. Va valutata la situazione giorno per giorno”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Con questi tipi di infortunio bisogna avere pazienza. Il Napoli tiene alla salute del ragazzo, vediamo come si evolve la situazione”

L’agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’attaccante nigeriano del Napoli.

“Quando rientrerà Victor? Ancora non lo sappiamo, non posso rispondere a questa domanda. Posso dire che sta facendo le cure dovute per rimettersi a posto. Va valutata la situazione giorno dopo giorno. Con questi tipi di infortunio bisogna avere pazienza. Il Napoli tiene alla salute del ragazzo, vediamo come si evolve la situazione. Con tutta la calma e le cure dovute si stabilirà il rientro. Speriamo presto. Vedo che molti si lanciano in diagnosi o rientri. Dico solo: ognuno faccia il proprio mestiere. Il ragazzo è giovane e forte e sono certo che quanto prima rientrerà in campo”.