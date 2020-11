L’agente di Insigne: «Lorenzo come Ibra e CR7, le loro assenze pesano»

Durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore su Radio Crc è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, assente in occasione della sconfitta interna del Napoli domenica contro il Sassuolo.

Quando mancano calciatori del calibro di Lorenzo, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, una squadra ne risente, la loro presenza è importante anche negli allenamenti. Guardare questi campioni allenarsi è uno stimolo per tutti.

Saranno i medici del Napoli a stabilire quando Lorenzo potrà tornare in campo e se potrà rispondere all’eventuale chiamata di Mancini. Dal canto suo Lorenzo per l’Italia, ci sarà sempre. Per lui la Nazionale è un orgoglio.

Il Napoli non è in calo. Ci sta perdere una gara, a volte si è meno brillanti del solito. Credo che il Napoli possa riscattarsi già giovedì contro il Rijeka. Conoscendo Gattuso, sarà molto arrabbiato per la sconfitta col Sassuolo e pretenderà dalla squadra subito risposte importanti.

Finora non c’è stato alcun incontro col Napoli per parlare di rinnovo e non c’è ancora alcun appuntamento in programma.