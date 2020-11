L’agente di Hysaj: “Non so se rinnoverà, è arrivato il momento di guardarci intorno”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Si parla del rinnovo da due anni. Finora siamo andati incontro agli azzurri. Ieri ha fatto il tampone, è ancora positivo”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi.

“Si parla del rinnovo da due anni. Il Napoli aveva delle esigenze ed è comprensibile. Siamo andati incontro agli azzurri. Al momento non so se si rinnoverà ma per rispetto al calciatore credo sia arrivato il momento di guardarci intorno, già da dicembre”.

Giuffredi ha anche confermato che il difensore azzurro è ancora positivo al Covid.

“Hysaj ieri ha fatto il tampone ma è risultato ancora positivo”.