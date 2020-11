La Serie A è mediocre, perciò il fenomeno Atalanta e Immobile scarpa d’oro

POSTA NAPOLISTA – Il Liverpool, con cui il Napoli ha giocato alla pari per due anni consecutivi, ha fatto chiarezza sui bergamaschi

Caro direttore, in questo mare di contro informazione, disinformazione e mistificazione della realtà, solo su questo piccolo scoglio chiamato napolista posso esprimere i fatti per come sono. Mi riferisco alla credenza che sulle panchine siedano alchimisti capaci di tramutare il piombo in oro. Nulla di più falso. Dopo oltre 150 anni di storia e migliaia di partite giocate, non c’è più nulla da inventare. Il calcio è un gioco semplice in cui la massima efficacia (e bellezza, a mio parere) consiste nel tirare in porta dopo tre passaggi. I fraseggi di n-mila tocchi che sovente si concludono con la perdita del pallone o un ritorno al portiere, mi annoiano. Proprio quello che mi sta succedendo guardando il Napoli nell’ultimo anno.

La realtà è che esistono valori tecnici e di conseguenza delle categorie, non c’è nulla di male nel constatare che Liverpool ed Atalanta sono di categorie differenti. Il campo non mente mai, come non lo fece dopo la quaterna di Napoli, oppure dopo il duplice doppio confronto con i reds nelle ultime due stagioni:due vittorie, un pari e una sconfitta di stretta misura. Il rettangolo verde ha sentenziato che Napoli e Liverpool sono squadre di pari categoria (attenzione, non ho detto di pari forza). La cosa strana è che nessuno lo abbia rimarcato, ma anche questo ha una motivazione.

Il fenomeno Atalanta è stato generato da un campionato squilibratissimo, dove negli ultimi dieci anni il 90% delle neo promosse è immediatamente retrocesso. L’estrema debolezza di queste compagini ha permesso a molte squadre deboli di mantenere la categoria, creando in questo modo un ventre molle in cui oltre alla sopra valutazione degli orobici è successo che un calciatore poco più che mediocre vincesse la scarpa d’oro. Ma chi vuoi che dica queste cose?