Koulibaly: «Contro il Milan è mancata la mentalità, il mister sa che siamo con lui»

«Nessuno sa cosa succede nel nostro spogliatoio. Ibra difficile da marcare, ora dimostriamo che non ci sono problemi nel gruppo»

“Peccato che abbiamo perso ma siamo consapevoli degli errori. Abbiamo mancato nella mentalità, ma a livello di leadership non c’è stato problema. Pensavamo soprattutto a giocare a calcio, non vogliamo fare polemiche. Le prendo come motivazioni. Vogliamo dimostrare che non ci sono problemi in questo gruppo. Nessuno sa cosa succede nel nostro spogliatoio, il mister sa che siamo con lui. Fanno polemiche dopo una sconfitta con la prima in classifica, significa che hanno paura di noi“.

Così Koulibaly nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Rijeka torna sulle polemiche di questi giorni, seguite alla sconfitta col Milan.

“Abbiamo concesso poco col Milan, hanno fatto due gol di Ibra. E’ difficile da marcare. Il terzo mentre tentavamo di ribaltare la partita. E’ mancato solo il gol e non prenderli”.