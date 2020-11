Klopp non compra, Koulibaly non andrà al Liverpool a gennaio

Per The Athletic i Reds puntano sui giovani Phillips e Williams per sostituire Van Dijk e Gomez, out per tutta la stagione

Koulibaly non andrà al Liverpool, non a gennaio. Nonostante gli infortuni abbiano privato Jurgen Klopp del cuore pulsante della sua difesa, il manager dei Reds non ha intenzione di sfruttare la finestra di mercato invernale per tappare il buco al centro della sua retroguardia causato dalle lesioni di Virgil van Dijk e Joe Gomez

Lo scrive The Athletic. Van Dijk si è rotto il legamento crociato anteriore durante il derby del Merseyside, mentre Gomez ha subito un grave infortunio al ginocchio durante una sessione di allenamento dell’Inghilterra, prima dell’amichevole con l’Irlanda. I due grossi nomi fatti dagli esperti di mercato per subentrare a stagione in corso sono Upamecano e Koulibaly.

Ma l’autorevole giornale online è sicuro: Klopp punterà sui giovani, inclusi Nat Phillips e Rhys Williams.

Il primo è stato Man-of-the-match nella vittoria contro il West Ham il mese scorso. Williams che ha solo 19 anni ha brillato in tutte e tre le partite di Champions League.

Poi c’è Matip, tornato in piena forma nell’1-1 col Manchester City dopo l’infortunio al tendine del ginocchio. E Fabinho – che si sta ancora riprendendo da un infortunio al bicipite femorale – può essere schierato nel cuore della difesa.