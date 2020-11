Juve, Pirlo perde Ramsey, fuori almeno 20 giorni

La società ha reso noto che gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra

La Juve ha comunicato oggi l’esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Ramsey

“In mattinata Aaron Ramsey è stato sottoposto a esami presso il J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”.

Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Ramsey quasi sicuramente per le sfide di campionato contro Lazio e Cagliari, ma anche per il ritorno di Champions contro il Ferencvaros. C’è qualche possibilità di vederlo in campo nella trasferta di Benevento del 28 novembre, anche se al momento la strada appare in salita.