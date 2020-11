Il tributo di Messi a Maradona scatena un (triste) conflitto commerciale tra Nike e Adidas

Si toglie la maglia del Barcellona Nike, e mostra quella del Newell’s Adidas: non si può fare. E per questo pagherà 3.000 euro di multa

Lionel Messi segna un grande gol contro l’Osasuna. Si toglie la maglia del Barcellona e mostra la maglia che indossa sotto, quella storica del Newell’s di Maradona. E’ tributo emozionante. Il risvolto commerciale scatenatosi poi, invece, è il tristissimo segnale di come il calcio di Diego sia ormai andato…

Si dà il caso infatti che il Barcellona sia sponsorizzato dalla Nike, e togliersi una maglia Nike per indossarne una Adidas (come quella storica del Newell’s) non si può fare. Paradossale se si considera che Messi è il volto del brand con le tre strisce. Ma quando gioca col Barcellona è obbligato a tenere indosso la divisa ufficiale, ovviamente, quella Nike.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leomessi)

“Non avrebbe dovuto farlo”, ha detto Guillermo Ricaldoni, direttore dell’azienda We Are Sports, specializzata in marketing sportivo, a La Nacion. “Almeno, avrebbe dovuto coprire i simboli”, ha aggiunto, aggiungendo che ora Messi sarà multato.

“Devi essere un professionista nel bene e nel male. Non cambia nulla se copri il marchio, il tributo lo fai lo stesso. Avrebbe dovuto anche mantenere il rispetto per la società per la quale lavora”.

E poi, continua, Messi aveva altre opzioni: “poteva la maglia della Nazionale…”.

Secondo il Daily Mail la sanzione sarà di 3.000 euro.