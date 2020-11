Si partirà con 120 tamponi al giorno per arrivare all’obiettivo finale di fare 500 tamponi rapidi giornalieri

Il parcheggio dello Juventus Stadium diventa un hot spot per i tamponi rapidi. È l’accordo stretto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino con la Juventus per aumentare la capacità di screening regionale.

Saranno per il momento 120 i tamponi rapidi che si potranno essere effettuare ogni giorno, solo su indicazione dei medici curanti. L’obiettivo è quello di aumentare i numeri dei tamponi giornalieri già dalla prossima settimana fino ad arrivare a 500 tamponi rapidi al giorno come annunciato dall’assessore regionale per la Ricerca applicata per l’emergenza COVID-19, Matteo Marnati