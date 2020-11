Il medico di Maradona: “Non c’è stato alcun errore medico. Non ho nulla da rimproverarmi”

In conferenza stampa: “Amavo Diego. Ho fatto del mio meglio per lui. Diego alla fine ha abbandonato la lotta. L’ho visto triste e depresso. Ha fatto quello che voleva, era ingestibile”

Leopoldo Luque, il medico di Diego Maradona indagato per omicidio colposo, ha convocato una conferenza stampa per spiegare la sua posizione. Le sue parole sono su Marca.

Perché è morto?

“Non c’è stato alcun errore medico. Non vedo buoni o cattivi, né colpevoli. E’ stato fatto tutto quello che si poteva e anche di più. Non ho nulla da rimproverarmi. Amavo Diego. Quello che ho fatto è stato per Diego, ho fatto del mio meglio. Aveva bisogno di me perché ero l’unico con cui andava d’accordo. Non sono io il responsabile di tutto questo. Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, per Diego e la sua famiglia. Ho visto spesso le figlie. I fratelli mi adorano”.

“Mi ha cacciato da casa sua, mi ha insultato. Quando Diego si è arrabbiato ha buttato fuori tutti. Non voleva nemmeno ricevere le figlie. Mi ha buttato fuori, mi sono alzato ma non me ne sono andato. Aveva bisogno di aiuto. Ho detto, ‘devi uscire dal letto prima’. E così l’ho costretto ad alzarsi”.

“La sua morte non aveva nulla a che fare con l’ematoma operato. Non avrei mai pensato che sarebbe successo. Non c’è errore medico. Sfortunatamente, un attacco di cuore è un fatto che potrebbe accadere a un paziente del genere, è la cosa più comune al mondo morire di arresto cardiaco a causa della sua storia medica”.

“Diego alla fine ha abbandonato la lotta. L’ho visto triste e depresso, qualche tempo fa si è punito in quel modo, ma io, come amico, non gliel’ho permesso. Diego era molto triste, gli mancavano molto i suoi genitori. Era molto solo, voleva stare da solo, ho solo cercato di accompagnarlo in tutto, ho provato di tutto, fino a quando non gli ho fatto giocare la palla. L’ho visto e volevo portarlo a casa. Il più coraggioso di tutti era Diego, era ingestibile. Non imponi nulla a Diego. Dovevamo iniziare a cambiare la prospettiva”.

“Avrebbe dovuto andare in un centro di riabilitazione, ma non voleva. Abbiamo dovuto controllare le pillole e l’alcol, e abbiamo fatto del nostro meglio. Diego ha fatto quello che voleva, era ingestibile. Non stava prendendo alcol, il rischio di Diego era il consumo, ma nulla poteva essere fatto senza la volontà di Diego. La sua volontà era impossibile. Non mi è piaciuto come l’ho visto dopo la partita del Gimasia”.

“Se sono responsabile di qualcosa è di amarlo, prendermene cura. Ho fatto tutto il possibile per rendere la sua vita migliore fino all’ultimo giorno. Non ero un fan di Maradona, ero un fan di Diego, era il mio paziente preferito, un papà per me”.

“Sono rimasto sorpreso. Quando Diego è morto, L’accusa stava già lavorando lì in casa. Sono disponibile per la giustizia”.

“So che ci saranno giornalisti in cerca di sangue, ma confido che gli altri cerchino la verità, ci sono persone che la pensano diversamente, di sicuro”.

“Diego mi ha detto di recente: ‘fino a che punto pensi di andare, Luque? Perché non voglio più’. Non posso costringere un paziente se non vuole. Diego non è stato facile. Mi ha cacciato di casa molte volte, e poi mi ha chiamato di nuovo. Gli ho dato dei suggerimenti che non ha accettato. L’ho accompagnato ovunque. Se non fossi stato al suo fianco, Diego non si sarebbe tolto un dente. Quello che ferisce di più questa persecuzione nei miei confronti è Diego, di sicuro”.