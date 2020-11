Il Consiglio Comunale a De Magistris: “Chiediamo una giornata di lutto e lo stadio intitolato a Maradona”

Il Consiglio Comunale di Napoli, con una lettera a firma del presidente Gaetano Simeone, ha chiesto al sindaco Luigi De Magistris di proclamare il lutto cittadino e di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona.

La morte di Diego Maradona ha profondamento colpito tutta la cittadinanza per quello che ha rappresentato e per il riscatto che ha contribuito a dare alla città di Napoli in ambito sportivo.

Chiedo pertanto che venga proclamata una giornata di lutto cittadino ed al contempo che il mitico stadio di Fuorigrotta che lo ha visto protagonista di innumerevoli successi, sia dedicato al suo nome.