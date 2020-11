«Il calcio è pieno di omosessuali, ma come si fa a fare outing in un mondo così machista?»

Tuttosport intervista Leonardo Di Lorenzo, centrocampista del Club Atletico Temperley. Uno che fuori dal campo non perde occasione per condannare omofobia, violenza di genere e machismo. Parla del suo impegno sociale.

«A un certo punto mi sono guardato allo specchio. Sono un calciatore, sì. Ma prima di tutto sono un uomo: come do battaglia a centrocampo, così faccio nella vita per le cose che contano realmente, mas allà de lo futbolistico, bel oltre il pallone che rotola. Mi ricordo il momento in cui il mio cervello ha fatto clic. Iniziai a leggere, a farmi domande, a guardare ciò che succedeva al lato della mia vita. Pensate a questo paradosso: vai a cena a casa di un amico, fumi uno spinello, risulti positivo e non trovi mai più una squadra. invece se picchi la tua compagna, le tiri giù tre denti con un pugno in bocca, ti mandano a casa, ti tengono lontano da microfoni, taccuini e polemiche per un mese. Quindi torni in campo e tutti ti applaudono come nulla fosse. Una vergogna, no? Il calcio, qui in Argentina, ma non solo, è un ambiente molto machista e conservatore. Parlo di tutti: dirigenti, giornalisti, allenatori, giocatori. Quelli che sono, molte volte, conniventi con situazioni di violenza di genere sono i dirigenti coadiuvati da alcuni media. Per questo è giusto appoggiare la lotta delle giocatrici, che chiedono maggior rispetto per il loro movimento. Loro fanno in modo che i maschi si facciano domande e, credetemi, è già tanto».