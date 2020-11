Il borsino degli arbitri: Chiffi sbanda pure a Torino, Mariani bravo a Napoli (con Fourneau al Var)

Grave l’errore di Piccinini che non assegna rigore all’Inter per il fallo di Balogh su Perisic. Dubbio invece quello che Di Bello concede all’Udinese

Il momento difficile per gli arbitri prosegue anche nel weekend della sesta giornata di campionato, dove su diversi campi abbiamo assistito ad episodi controversi. Mariani così e così al San Paolo ma non fa danni e nel finale decide bene.

Inter-Parma, arbitro Piccinini: mancato rigore su Perisic

Nell’anticipo tra Inter e Parma, l’episodio chiave coinvolge Balogh e Perisic. Al 67’ il difensore si avvinghia al croato e poi lo tira giù in area. Piccinini ha un’ottima visuale e fa chiari cenni di continuare a giocare: questo atteggiamento ha convinto Maresca al VAR a non intervenire, sancendo quindi l’errore di entrambi. L’arbitro aveva tutto ciò che gli serviva per giudicare nel modo giusto il fallo, il VAR invece avrebbe dovuto chiamare ugualmente alla review il collega dal momento che si tratta di un rigore solare. Piccinini l’avrà anche visto, ma è palese che l’abbia giudicato molto male.

Udinese-Milan, arbitro Di Bello: rigore dubbio concesso per fallo di Romagnoli

Non convince, il rigore che l’arbitro internazionale Di Bello ha concesso all’Udinese per il contatto tra Romagnoli e Pussetto. Il difensore del Milan entra deciso, colpisce in modo pulito il pallone e conseguentemente entra a contatto con il giocatore friulano che finisce a terra. Questo non basta, nel calcio, per fischiare un rigore.

Torino-Lazio, arbitro Chiffi: rigore dubbio concesso per mani di Nkoulou

Pomeriggio di sbandamento per il direttore di gara padovano che conferma diverse criticità già emerse negli ultimi due anni. Nel primo tempo potrebbe starci un rigore per il Torino (Luiz Felipe su Verdi) ma la decisione più controversa è il rigore che assegna alla Lazio per un mani di Nkoulou. Le immagini, che l’arbitro ha rivisto in campo, mostrano come la palla sbatta prima sulla pancia del giocatore e poi gli finisca sul braccio, dopo una conclusione da distanza anche piuttosto ravvicinata.

Napoli-Sassuolo, arbitro Mariani: decisione corrette. Rigore per fallo di Di Lorenzo, no per la trattenuta su Osimhen

Più che su qualche valutazioni discutibile (ad esempio il possibile fallo da rigore di Lozano su Traoré), per Mariani menzioni di merito per le decisioni giuste. La prima è concedere il rigore al Napoli dopo aver visionato il contatto al VAR su ottima indicazione di Fourneau: sembra una cosa scontata, ma di questi tempi non lo è. Nel finale poi giudica bene lo strattone subito da Osimhen, nel senso che non è rigore perché avviene fuori area. Avrebbe potuto concedere il calcio di punizione, ma ha preferito punire la caduta esasperata dell’attaccante: decisione comprensibile.