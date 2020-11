Grosjean vivo per miracolo: la monoposto si spezza in due e prende fuoco (VIDEO)

Poco dopo la partenza, la Haas del francese è andata a sbattere contro il guardrail e si è incendiata. Solo qualche ustione per il pilota

Un incidente terribile, quello che ha visto protagonista Romain Grosjean nelle fasi iniziali del gran premio del Bahrain. La monoposto del francese va a sbattere poco dopo la partenza contro il guardrail.

L’impatto è terribile e subito divampano le fiamme. Il pilota riesce a uscire dalle fiamme e viene immediatamente soccorso: ha riportato soltanto qualche ustione a mani e caviglie ma di lieve entità.

🔴 Sono impressionanti le prime immagini della regia della #Formula1 che mostrano l’incidente poco dopo il via del #BahrainGp. Roman #Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta dal fuoco.

fonte: Twitter/ @DaniBailo pic.twitter.com/qqpa2xiXiH

— RTL 102.5 (@rtl1025) November 29, 2020