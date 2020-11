Grassani: “La sentenza ci offende, il Napoli non si arrenderà mai”

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha commentato la sentenza della Corte d’Appello Federale a Rai News 24.

È un quadro durissimo, di inusitata gravità, che il Napoli rimanda al mittente. La sentenza è più dura e pesante di quella in primo grado e ci rammarichiamo perché pensavamo di aver messo davanti ai giudici la documentazione necessaria a dimostrare che la partita non abbiamo potuto giocarla e non che il club si fosse rifiutato.

Emerge una patente di scorrettezza e lealtà che indigna tutti, dal presidente De Laurentiis all’ultimo dei magazzinieri. Il Napoli non aveva scelte in quelle ore, avevamo in mano le ordinanze delle Asl e della Regione che impedivano di spostarci.

Il Napoli non si arrende e non lo farà mai. Questa pronuncia ci offende e faremo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI ed eventualmente anche al TAR e al Consiglio di Stato.