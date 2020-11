Grassani: “La decisione del Giudice Sportivo contrasta con i fatti”

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss in vista dell’udienza alla Corte d’Appello Federale di lunedì.

Il caso del Napoli ha fatto da apripista, l’unico trattato in modo diverso con una lettura non aderente al piano normativo. Il Giudice Sportivo ha deciso che il club ha scelto di non partire ma è qualcosa che contrasta con i fatti dal momento che il Napoli era pronto a partire fino alla comunicazione della Regione.

Al dibattimento sarà presente anche De Laurentiis in videoconferenza, si comincia lunedì alle 15:30 e in giornata si avrà il verdetto.

Nazionali? Il calcio ne sta risentendo, la stessa FIFA ha disposto delle eccezioni. I club sono titolari delle prestazioni dei calciatori, non è da escludere un fronte comune per non farli partire. Tutte le normative vanno in questa direzione per limitare il contagio, ci chiediamo perché debba essere un solo club e una sola tifoseria a pagare.

Rinnovo Gattuso? Mi sto godendo il riposo prima della battaglia, sono concentrato sul dibattimento di lunedì.