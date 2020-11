Gragnaniello: «Maradona era uno scugnizzo come noi, ma come diceva De André “dal letame nascono i fiori”».»

Enzo Gragnaniello ha raccontato oggi a Repubblica del suo nuovo disco “Fa caldo” che esce oggi

Un testo scritto ad agosto e che parte da altre ispirazioni, ma più che mai vero ora per Napoli che piange il suo Maradona che Gragnaniello ebbe la fortuna di incontrare nel 1987 grazie a Gianni Minà

«Nel 1987, mi abbracciò in camerino dopo la mia esibizione nel programma di Gianni Minà “Atleta d’oro”. Minà abbinava un musicista a uno sportivo. Io cantai per Maradona. Ci siamo riconosciuti tra noi figli del popolo, i capelli lunghi, la faccia india. Rappresenta i diseredati di tutto il mondo, gli ultimi. Lui scugnizzo come tanti di noi, nato in un barrio povero. Ma come diceva De André “dal letame nascono i fiori”».