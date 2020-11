Giuntoli: “Ghoulam e Rui in tribuna perché Gattuso non li ha visti sul pezzo”

A Sky: “Sono stati poco attenti, poco brillanti nella rifinitura e lui ha preso questa decisione. Li ha visti non così concentrati e ha deciso così”.

Nel prepartita di Bologna-Napoli ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Che cosa è successo con Ghoulam e Mario Rui?

“E’ successo che il nostro allenatore vuole vedere tutti sul pezzo, non li ha visti sul pezzo e ha deciso di farli riposare. Sono stati poco attenti, poco brillanti nella rifinitura e lui ha preso questa decisione. E’ una decisione maturata oggi. Lui è solito guardare l’allenamento di rifinitura confrontando i dati per certi movimenti, li ha visti non così concentrati e ha deciso così”.