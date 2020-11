Giornale: Serie A, allo studio un tetto salariale per il taglio stipendi

La Serie A starebbe pensando ad un salary cap sulla falsariga di ciò che succede nel basket e nella Formula1. Sarebbe allo studio l’idea di un tetto per tagliare gli stipendi e aiutare il sistema calcio a superare la crisi da Covid che mette a rischio la sopravvivenza delle società. Lo scrive il Giornale.

“La questione degli stipendi dei calciatori è uno dei temi al centro del dialogo come possibile soluzione in grado di limitare l’impatto economico negativo del Covid-19 sul mondo del pallone, che vale l’1,7% del Pil italiano e garantisce un’occupazione di circa 250.000 lavoratori. Altro tema proposto è quello del salary cap, ossia un tetto salariale sul modello delle leghe professionistiche sportive americane per regolamentare il giro di denaro. Un sistema con il quale si decreta l’ammontare di denaro totale che ogni società sportiva può pagare per gli stipendi dei propri giocatori. L’Nba lo ha introdotto nel lontano 1946 ma ora anche la Formula 1 sta pensando di introdurlo a partire dal 2023″.