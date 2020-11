Giletti risponde a De Luca: «Il suo è un ulteriore tentativo di metterci il bavaglio»

Al Cormezz: «Da giorni provavamo ad avere in diretta un interlocutore, ma non ci hanno risposto»

Ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la querela all’indirizzo di una trasmissione televisiva di cui non fa apertamente il nome ma che è facilmente riconducibile a “Non p l’Arena”, trasmessa su La7 e condotta da Massimo Giletti. Oggi il giornalista in questione risponde al governatore in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno.

«Un contraddittorio sarebbe stato più utile. Per tutti. La replica del giorno dopo non è altro che un tentativo ulteriore di metterci il bavaglio. Mi sembra di percepire che da parte della Regione Campania manchi la disponibilità, o meglio la volontà, al confronto su un tema così importante come la Sanità».

Giletti, che ha dedicato una puntata alla Campania e alle criticità che hanno determinato il passaggio della regione dalla fascia gialla a quella rossa, racconta di aver contattato più volte il presidente De Luca attraverso la segreteria di redazione. Ma inutilmente.

«Da giorni che provavamo ad avere in diretta un interlocutore, ma non ci hanno risposto. Il nostro mestiere impone di fare cronaca, di recuperare dati, approfondirli, confrontarli. Non abbiamo offeso nessuno, piuttosto abbiamo documentato con immagini dalla Campania una situazione non certo rassicurante. Siamo in democrazia e mi prendo la liberta di esprimere perplessità sul fatto che la Regione metta nero su bianco che in Campania la Asl effettua i tamponi il giorno successivo alla segnalazione del contagio».

Una replica, dichiara, sarebbe stata utile ai telespettatori da casa. E conclude:

«Si può discutere su tutto, ma in democrazia la percezione del bavaglio è inaccettabile».