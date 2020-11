Ghoulam: “Napoli mi ha adottato, il San Paolo non è bello senza tifosi”

Il difensore in una diretta Facebook: “La società ci lascia liberi ma ci ha chiesto di fare attenzione. Io e Koulibaly andiamo per gli ospedali a regalare sorrisi”

Faouzi Ghoulam, giocatore del Napoli, ha parlato del momento attuale in una diretta su Facebook.

La situazione è complicata, i tifosi sono delusi perché soprattutto a Napoli la gente vuole vivere lo stadio, vuole vederci in ogni partita. Il San Paolo vuoto non è bello da vedere, ci manca il nostro dodicesimo uomo, ma proviamo a renderli felici anche se devono rimanere a casa. La società ci ha lasciato liberi, ma ci ha chiesto di fare attenzione.

Durante il primo lockdown scesi ad aiutare chi ne aveva bisogno. So di aver rischiato, ma da calciatore e musulmano mi sentivo in dovere di dare una mano. Questa città mi ha adottato, da anni io e Koulibaly andiamo per gli ospedali a regalare un sorriso a chi è in difficoltà.