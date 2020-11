Gazzetta: Rijeka-Napoli, Insigne titolare (ma solo per il primo spezzone di partita)

Il capitano scalpita per tornare in campo, avrebbe giocato anche contro il Sassuolo, ma Gattuso non ha voluto rischiarlo. Stavolta il tecnico lo schiererà, ma poi gli concederà del riposo in vista del Bologna

Lorenzo Insigne ha recuperato dall’infortunio. È tornato a lavorare pienamente in gruppo e adesso mira a ritorno in campo, già domani, contro il Rijeka, in Europa League. La Gazzetta scrive che

“la voglia di giocare è tanta e farà di tutto per convincere Rino Gattuso a schierarlo per la gara”.

Fosse stato per lui,

“se solo l’allenatore gli avesse dato l’ok, avrebbe giocato anche contro il Sassuolo”.

Il tecnico, però, non ha voluto rischiare e non l’ha convocato. Stavolta, invece, il nome di Lorenzo figurerà nell’elenco dei disponibili.

“Il giocatore si è allenato insieme ai compagni e sarà nell’elenco dei convocati che, oggi pomeriggio, partiranno per la Croazia. L’intenzione è di farlo giocare dal primo minuto, magari assicurarsi il risultato e poi risparmiargli qualcosa anche perché domenica il Napoli è atteso dalla trasferta di Bologna e Gattuso non vuole più cedere punti pesanti in campionato, così com’è avvenuto contro il Sassuolo”.