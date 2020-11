Gazzetta: per oltre 70 minuti il Napoli ha avuto la palla tra i piedi senza sapere che fare

La squadra conquista tre punti importantissimi “con la peggiore prestazione stagionale”, può ancora diventare protagonista in Europa, ma in campionato serve tutta un’altra prestazione

“Vista sotto il profilo dei dati statistici questa vittoria del Napoli appare logica. Baricentro molto alto, 75,3 per cento di possesso palla. Quello che abbiamo osservato realmente è stata invece una squadra che per oltre 70 minuti ha avuto la palla fra i piedi senza saperne che fare “.

E’ il commento della Gazzetta dello Sport alla prestazione della squadra di Gattuso ieri in Europa League, contro il Rijeka.

L’unica cosa positiva è la vittoria.

“Insomma alla fine c’è di buono che il Napoli conquista tre punti importantissimi per la qualificazione: ora è alla pari con Az e Real Sociedad. E se con la tua peggiore prestazione stagionale vinci e consolidi il cammino europeo significa magari che più avanti potrai diventare davvero protagonista in questa Europa League. Perché, anche se a Fiume non si è visto, quella azzurra è squadra competitiva anche a livello continentale”.