Gazzetta: Napoli-Roma, torna Mertens, Petagna non ha convinto

Quella di questa sera contro la Roma è una sfida verità per il Napoli che si ritrova ad affrontare non solo i giallorossi, ma anche se stessa questa sera al San Paolo. La squadra di Gattuso deve dimostrare di aver imparato la lezione del dopo Milan e tirare fuori le unghie per vincere.

Per farlo Gattuso ha deciso di affidarsi all’usato garantito, scrive la Gazzetta dello Sport, riportando prima punta Dries Mertens al posto di Victor Osimhen ancora infortunato.

Ci sarà un ritorno al passato, dunque, Gattuso si affiderà ai suoi bomber in miniatura con Politano e Insigne sugli esterni, mentre Zelinski agirà da centrale nel tridente alle spalle di Mertens. A loro ha chiesto concretezza, l’allenatore. Il Napoli, infatti, è la prima squadra, nei cinque principali campionato europei, per media tiri (19 a partita) ed è prima anche per quelli in porta (7), ma la squadra concretizza molto meno rispetto a quanto produce. Il suo attacco ha segnato 16 reti, finora, ed è il settimo del campionato. Un dato che ha spinto Gattuso a preferire l’usato garantito e a riportare Andrea Petagna in panchina: l’ex centravanti della Spal è stato schierato titolare contro il Rjieka, in Europa League, con risultati modesti