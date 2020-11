Gazzetta: Napoli-Milan, Gattuso valuta il passaggio al 4-3-3

Con Osimhen out per l’infortunio alla spalla e Bakayoko alle prese con l’influenza, Rino Gattuso è costretto a rivedere il modulo di gioco. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’allenatore partenopeo sta valutando di tornare al 4-3-3.

“Gattuso sta ponderando un passaggio al 4-3-3 con Mertens che torna “nueve” per nulla “falso”, riavvicinandosi alla porta. Il belga rientra carico dalla nazionale, così come il messicano Lozano e lo stesso Insigne protagonista in azzurro. Insomma, il probabile tridente del Napoli non è niente male e dimostra la competitività della rosa costruita”.