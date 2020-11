Gazzetta: “Insigne indossi la 10 di Maradona, Diego ne sarebbe onorato

“La punizione è un’indicazione del destino. Insigne è il figlio di Napoli più degno di portarla. Non sarà una croce, solo un assist alla memoria”

“Insigne indossi la 10 di Maradona”. La Gazzetta dello sport ha scelto di avventurarsi in un vicolo cieco. Luigi Garlando ripropone il tema – già bello che archiviato – della 10 a Lorenzo Insigne.

La «mano de Dios» ha risollevato il Napoli. Anche l’aggancio alla Juve è maradoniano. Insigne dice che il 10 va ritirato. No, Lorenzo: vesta quella maglia. La punizione nella stessa porta è stata un’indicazione del destino. Diego è stato dio di carne: si sentirebbe più onorato a vedere la sua maglia ripiena di un cuore, piuttosto che vuota in una teca. Lei è il figlio di Napoli più degno di portarla. I bimbi della città hanno il diritto di sognarla. Non sarà una croce, solo un assist alla memoria. Coraggio.