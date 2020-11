Gazzetta: Insigne e Mertens pronti alla sfida contro il Milan, ieri si sono presentati a Castel Volturno per allenarsi

Terminati gli impegni delle Nazionali, Gattuso può finalmente preparare la sfida contro il Milan. Ci saranno Insigne e Mertens, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, per trascinare l’attacco del Napoli nel big match di domenica sera.

Entrambi gli azzurri si sono ritrovati ieri a Castel Volturno per riprendere subito la preparazione senza perdere tempo

Non era previsto. Ma nel pomeriggio di ieri Lorenzo Insigne si è presentato al centro di Castel Volturno per allenarsi. Lo ha fatto anche Dries Mertens, reduce dalle due gare giocate col Belgio. E questo dà la dimensione di come il Capitano dia segnali importanti all’ambiente così come «Ciro» che da anni è uno dei leader indiscussi dello spogliatoio azzurro.