Gazzetta: contro il Milan Gattuso punta ad un Napoli molto corto e alto

In difesa, a contrastare Ibrahimovic ci penserà di testa Manolas, Koulibaly sugli anticipi e Bakayoko accorcerà gli spazi

Gattuso ha preparato la partita contro il Milan con pochi giocatori a disposizione. In tanti hanno risposto alla chiamata delle Nazionali e il tecnico si è ritrovato con pochi uomini da allenare. Ma ha già in mente il piano per affrontare i rossoneri e in particolare Ibrahimovic, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Due soprattutto gli uomini importanti per la fase difensiva. Manolas che andrà a contrastare in elevazione lo svedese sulla palla lunga che arriva da dietro, e Bakayoko che dovrà essere intelligente a chiudere le zone nella trequarti, dove Ibra cercherà spazi per le sue giocate. E poi a chiudere ci sarà sempre pronto Koulibaly, nell’interpretazione di un libero moderno capace di staccarsi dalla linea quando serve”.

Soprattutto, però, Gattuso sta puntando ad un Napoli molto corto e alto.

“Ma il concetto su cui il tecnico sta battendo forte è quello di tenere la squadra molto corta, e alta, costringendo Ibra ad andar a prendersi palla nella propria metà campo dove logicamente crea meno pensieri al Napoli”.