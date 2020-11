Gattuso: «Vittoria arrivata col ritorno al 4-3-3? Non è questione di modulo, ma di interpretare le gare»

Dopo il poker rifilato alla Roma Gattuso si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti

Non c’era modo migliore di celebrare Maradona?

«C’è aria di tristezza, questa è una città stupenda anche quando fa maltempo eppure c’è atmosfera di lutto. La città ha fatto di tutto per onorarlo, la squadra anche. Diego rimarrà sempre. È una leggenda, che ha fatto qualcosa di importante. Chi ha avuto la fortuna di vederlo, non può dimenticarlo»

Hai ritrovato il tuo Napoli?

Sul ritorno al 4-3-3

«Bisogna guardare bene le partite. È vero che in fase di non possesso difendevamo a tre, ma in fase di costruzione era un due più uno in mediana. Non è una questione di modulo, è una questione di come si interpreta e di voglia di sacrificarsi»