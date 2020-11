Gattuso: “Rosso a Bakayoko? Ho sbagliato. Dovevo cambiarlo e non l’ho fatto”

In conferenza stampa: “Il Milan non è stato più forte. Ci siamo fatti del male da soli. Ibra? Vederlo adesso è impressionante, forse è più forte adesso. Mi brucia perdere. Lo chiamerò con calma”.

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, in conferenza stampa dopo la sconfitta al San Paolo contro il Milan.

Il Milan oggi è stato superiore?

“ Assolutamente no. Abbiamo fatto tutto noi oggi, ci siamo fatti del male da soli. Il Milan ha caratteristiche ben precise. Quando recuperano palla con Ibrahimovic e Rebic ribaltano subito l’azione. Il Milan per qualità di gioco non è stato superiore. Noi abbiamo costruito tanto”.

Gli è stato chiesto se col senno di poi cambierebbe la formazione iniziale:

Sull’assenza di Osimhen:

“Con Osimhen puoi andare a giocare più in verticale, oggi ci è mancato questo. Ma le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. È una sconfitta che ci deve far riflettere, soprattutto a livello mentale. Non è che prendiamo un gol e iniziamo a giudicare i compagni, quando qualcosa non funziona andiamo sempre alla ricerca degli alibi. Questo è un problema che devo risolvere io, sono il primo responsabile perché sono l’allenatore”.