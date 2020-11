Gasperini: “Troppe polemiche dopo i passi falsi”

L’allenatore dell’Atalanta a Sky Sport: “Abbiamo perso l’opportunità di essere più in alto in classifica ma c’è troppa polemica. Non sottovalutiamo il Midtjylland”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita di Champions League col Midtjylland ai microfoni di Sky Sport.

Non sottovalutiamo nessuno, il Midtjylland è riuscito a mettere in difficoltà il Liverpool. Con il Verona le cose non sono andate bene ma per un’ora c’è stata la prestazione. Giochiamo partite tirate tutte le settimane, toglie energie e concentrazione e senza pubblico è diverso. Abbiamo perso opportunità di essere più su in classifica. C’è troppa polemica dopo i passi falsi, andiamo avanti per il nostro percorso.

Gollini ha avuto una forte contusione, speriamo non ci siano problemi al menisco. Più tardi ne sapremo di più.

Non partiamo per vincere il campionato, significherebbe essere distanti dalla realtà. Dobbiamo fare il meglio possibile con totale umiltà. Essere nell’élite del calcio è un traguardo, gli altri obiettivi li porremo più avanti.