Gasperini: “Prendiamo troppi gol, cambierò qualcosa”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la partita con l’Inter.

Bisogna verificare il fatto che prendiamo qualche gol di troppo e quindi serve maggiore attenzione e anche protezione. Non significa stravolgere la squadra, ma fare degli accorgimenti che ci tutelino meglio in un momento anche un po’ di emergenza.

L’Inter è un’ottima squadra a prescindere, poi come tutti ha alti e bassi nelle prestazioni. Ma è una grande squadra. Abbiamo ancora qualche defezione come De Roon e Gosens, mancherà anche Palomino. Miranchuk? L’emergenza è a centrocampo e in difesa, in questo momento non è la priorità.

Sarà una partita impegnativa per entrambe, uscirà una gara difficile però arriva anche in un momento giusto. Poi ci sarà la sosta a chiudere questa fase di alti e bassi. È una sfida che in questo momento può dire il nostro stato di condizione.