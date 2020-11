Fonseca: “Non abbiamo avuto abbastanza coraggio per affrontare il Napoli”

A Sky: “Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo e non siamo i peggiori adesso. Tutte le partite sono dei test per noi”

Nel post partita di Napoli-Roma, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca.

“Non abbiamo avuto abbastanza coraggio per affrontare una squadra come il Napoli. Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo e non siamo i peggiori adesso. Tutte le partite sono dei test per noi. Abbiamo vinto contro le grandi squadre, oggi no, non abbiamo fatto una buona partita. Non abbiamo avuto aggressività né coraggio. Ora dobbiamo correggere quello che non abbiamo fatto bene”.

E’ stata una brutta Roma. Secondo lei perché c’erano troppi giocatori fuori condizione o è stato un blackout?

“Non voglio trovare scuse. Non abbiamo giocato bene, non abbiamo chiuso lo spazio tra le linee, loro hanno avuto sempre facilità ad entrare. Abbiamo iniziato bene ma dopo non abbiamo fatto tre passi insieme”.

Come se lo spiega?

“Il Napoli è una grande squadra e noi abbiamo fatto errori difensivi che hanno tolto fiducia alla squadra. Al momento di difendere abbiamo sempre avuto difficoltà. Abbiamo permesso che il Napoli si lanciasse in contropiede”.

Si sentiva l’ondata emotiva di Maradona?

“Per tutti noi che amiamo il calcio era sicuramente un giorno diverso, ma quando inizia la partita non hai niente di più da pensare che alla partita. Non è stato questo ad influenzare la partita”.

Il vostro modo di giocare cambia con o senza Dzeko?

“Dzeko è stato fermo tanto tempo, ha giocato un po’ in Nazionale, ma non sta nella migliore condizione fisica. Non dobbiamo comunque cercare scuse”.